17.07.2026 12:02 Hertha im Trainingslager: Ohne Neuzugang nach Österreich? Eitschberger bleibt

Wie schon vergangenen Sommer bezieht Hertha BSC erneut sein Quartier in Kitzbühel. Im Ticker zum Trainingslager bleibt Ihr auf dem Laufenden.

Von Johannes Kohlstedt

Kitzbühel - Den Feinschliff gibt's in Österreich! Wie schon im vergangenen Sommer bezieht Hertha BSC erneut sein Quartier in Kitzbühel. Neun Tage lang (vom 17. Juli bis 26. Juli) bereitet sich die Alte Dame auf die neue Saison vor - bislang ohne Neuzugang.

Stefan Leitl (48) zieht es mit Hertha wieder nach Kitzbühel. © Andreas Gora/dpa Als einziger Profiverein in ganz Deutschland hat der Hauptstadtklub noch keinen einzigen Neuen präsentiert. Das könnte sich durch den Verkauf von Tjark Ernst (23) jedoch schnell ändern. Den ersten Test gibt es schon unmittelbar nach der Ankunft. Bereits am Freitag, um 18.30 Uhr, spielt der Zweitligist in Kundl gegen die WSG Tirol. Am Dienstag steht dann auch schon das nächste Testspiel auf dem Programmzettel. Die Alte Dame trifft in der Mondseeland-Arena (17 Uhr) auf den südafrikanischen Erstligisten Mamelodi Sundowns F.C. Hertha BSC Eine Notbremse machte ihn berühmt: Holt Hertha diesen Ex-Wolfsburg-Star? TAG24 ist ebenfalls live Ort und hält Euch im Trainingslager-Ticker auf dem Laufenden.

17. Juli, 11.55 Uhr: Eitschberger verlängert langfristig

Der erste Neuzugang lässt weiter auf sich warten und doch gibt es gute Nachrichten: Julian Eitschberger (22) hat seinen Vertrag bis 2029 verlängert. Im Winter wollte der Rechtsverteidiger mangels Spielpraxis noch weg. Auch in dieser Transferperiode galt Eitschberger als möglicher Abgangskandidat. Jetzt ist aber klar: Das Eigengewächs bleibt! "Eitschi hat sich in den vergangenen Jahren durch seinen Ehrgeiz, Einsatzwillen und seine Bereitschaft kontinuierlich weiterentwickelt und gezeigt, dass er großes Potential besitzt. Wir freuen uns, dass er sich mit seiner Verlängerung klar zu uns bekennt und wir unsere gemeinsame Reise fortsetzen werden", so Sportdirektor Benjamin Weber (46). Vergangene Saison kam der 22-Jährige nach zuvor zwei Leihen auf insgesamt 28 Spiele. Nun winkt durch den XXL-Umbruch noch mehr Spielzeit. "Den Traum, bei Hertha zum Profi zu werden, konnte ich mir bereits erfüllen. Jetzt möchte ich meinen Weg in diesem Trikot weitergehen und meine Entwicklung fortführen: Ich möchte mich einbringen und Verantwortung übernehmen. Auf all das freue ich mich und werde weiter Vollgas geben", sagte Eitschberger in einer Vereinsmitteilung.

Julian Eitschberger bleibt bei Hertha BSC. © Hertha BSC / City-Press

17. Juli, 10 Uhr: Hertha startet Trainingslager mit Testspiel