Hertha kann auch dreckig: "Das war nicht unser bestes Spiel"

Berlin - Hertha BSC drängt weiter nach oben. Nach dem 1:0 gegen Eintracht Braunschweig übernachten die Berliner mindestens für ein paar Stunden auf Platz vier. Punktgleich mit Elversberg auf dem Relegationsrang.

Fabian Reese (27, 2.v.l) legte schon zum sechsten Mal in dieser Saison auf, Marten Winkler (23. r.) vollstreckte.

Was die knapp 43.000 Zuschauer im eiskalten Olympiastadion zu sehen bekommen haben, war wahrlich kein Leckerbissen, ist am Ende aber auch vollkommen egal. Wichtig sind die drei Punkte und der damit nun schon fünfte Sieg in Serie. Das gab es zuletzt vor 24 Jahren!

Noch bemerkenswerter: Alle Siege kamen ohne Gegentor zustande. Es war allerdings auch ein hartes Stück Arbeit, war Braunschweig mindestens ebenbürtig, wenn nicht gar die bessere Elf.

"Das war nicht unser bestes Spiel heute", gab auch Kapitän Fabian Reese (27) zu. Hertha hätte sich nicht beschweren können, wenn sie mit ein oder zwei Gegentoren in die Pause gegangen wären. Nach einer mühsamen ersten Hälfte aber steigerten sich die Berliner.

Wie schon in Kaiserslautern reichte den Hausherren ein einziges Tor, erzielt durch Marten Winkler (23). Bei den Roten Teufeln bereitete er noch den Siegtreffer vor, diesmal glänzte Winkler als Torschütze, auch weil Stefan Leitl (48) wieder einmal den richtigen Riecher hatte. "Es war heute aber auch eine enge Kiste zwischen ihm und Kratti (Krattenmacher/Am. d. Red.), muss ich auch sagen. Letztendlich hat der Trainer auch Glück gehabt mit der Auswahl", freute sich Leitl.