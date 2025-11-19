Hertha ohne Traumduo? Das ist der Stand bei Reese und Cuisance

Berlin - Der Schreck bei Hertha BSC war groß. Am Montag mussten gleich zwei essenzielle Offensiv-Stars das Training abbrechen: Fabian Reese (27) und Michaël Cuisance (26) .

Michaël Cuisance (26, l.) und Fabian Reese (27) können beide wohl spielen. © Robert Michael/dpa

Am Dienstag kehrte das Duo dann zwar auf den Schenckendorffplatz zurück, Reese beendete die Einheit aber erneut vor seinen Kollegen. Einem Einsatz am Freitag gegen Braunschweig (18.30 Uhr/Sky) steht nach Lage der Dinge aber nichts im Weg.

Stefan Leitl (48) gab auf der Pressekonferenz Entwarnung: "Klar haben wir uns jetzt den Wochenanfang ein bisschen anders vorgestellt mit der Situation bei Michaël Cuisance und Fabian Reese. Aber beiden geht es gut", sagte der 48-Jährige.

"Micka hat gestern schon komplett trainiert. Fabi hat in Absprache mit mir dann nur Teile des Trainings, also nicht komplett die Einheit absolviert. Es sind beide heute im Training mit dabei."

Verzichten muss der Chefcoach aber definitiv auf Kennet Eichhorn (16). Herthas Supertalent fehlt gelbgesperrt. Auch für Dawid Kownacki (28) kommt trotz frühzeitiger Rückkehr auf den Trainingsplatz ein Einsatz noch zu früh.