Zitter-Sieg gegen Braunschweig: Herthas irre Serie geht weiter

Berlin - Erst geschwiegen, dann gejubelt, dann gezittert! Die irre Siegesserie von Hertha BSC geht weiter. Die Berliner zitterten sich bei Bibber-Temperaturen um den Gefrierpunkt zu drei Punkten. Die Berliner schlugen Eintracht Braunschweig mit 1:0. Es ist der fünfte Sieg in Serie - jeweils ohne Gegentor. Begleitet wurde die knappe Angelegenheit von Fanprotesten.

Knappe Kiste: Braunschweigs Salomon Nkoa verpasste knapp die Führung, stand aber auch im Abseits. © Andreas Gora/dpa

Das erinnerte stark an Corona-Zeiten. Statt frenetischer Stimmung herrschte mit Spielbeginn absolute Stille im weiten Rund des Olympiastadions. Grund: die geplanten verschärften Sicherheitsmaßnahmen gegen Fußballfans.

Erst nach zwölf Minuten beendeten beide Lager den Fanprotest. Die Unterstützung von den Rängen hatte Hertha auch nötig, stellte Braunschweig die Hausherren vor Probleme. Die aktivere und bessere Mannschaft waren hier die Gäste.

Dann aber hatte Marten Winkler plötzlich per Kopf die Chance auf die Führung, geriet aber etwas in Rücklage.

Die Alte Dame tat sich weiter sichtbar schwer und hatte hinten mächtig Glück. Die Fußspitze von Marton Dardai verhinderte gerade so das sicher geglaubte 0:1. Das war Rettung in höchster Not.

Es blieb ein Spiel mit dem Feuer: Diesmal war es Conteh, der Sekunden vor dem Pausenpfiff vergab.