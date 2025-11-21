Geht Aufholjagd weiter? Hertha BSC nimmt Aufstiegsplätze ins Visier

Berlin - Hertha BSC hat einen Lauf, wie es ihn bei der Alten Dame schon lange nicht mehr gegeben hat. Am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) könnte das nächste wichtige Kapitel geschrieben werden.

Haben Spieler und Fans von Hertha BSC am Freitagabend auch wieder allen Grund zu Jubeln? © Andreas Gora/dpa

Im Olympiastadion empfangen die Berliner mit Eintracht Braunschweig einen Gegner, den man auf keinen Fall unterschätzen sollte, der aber, mit Verlaub, aktuell nicht die Kragenweite des Hauptstadtklubs hat und um den Klassenerhalt kämpfen muss.

Mit einem Sieg könnten die Blau-Weißen weiteren Boden im Aufstiegsrennen gutmachen. Paderborn und Schalke sind an der Tabellenspitze zwar ein wenig enteilt, aber mit einem Dreier könnte man vorläufig zu den drittplatzierten Elversbergern aufschließen.

Dann wäre man, zumindest über Nacht, nur durch das Torverhältnis von den Aufstiegsrängen getrennt - außer man würde die Löwen mit 9:0 aus dem Stadion schießen.

Zudem meint es der Spielplan bis Weihnachten gut mit den Spree-Athenern, die bis dahin nur noch auf Gegner treffen, die in der Tabelle hinter ihnen rangieren.