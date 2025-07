Hertha kassiert ohne Reese Schlappe im Test gegen Bröndby

Von David Langenbein

Berlin/Kitzbühel - Eine etwas ausgedünnte Mannschaft von Hertha BSC hat am Sonntag ohne Angreifer Fabian Reese (27) ihr Testspiel gegen Bröndby IF verloren. Am Ende stand es im Trainingslager der Hertha in Kitzbühel (Österreich) 0:1 (0:0).