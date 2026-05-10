Hertha schickt Fürth mit Dusel-Sieg fast in die 3. Liga und sorgt für nächsten Rekord

Berlin - Da ist der nächste Rekord! Hertha BSC zittert sich zu zehnt gegen Greuther Fürth zu einem glücklichen 2:1 (0:0) - dank Wunderkind Kennet Eichhorn.

Josip Brekalo hebt die Arme, fliegt aber trotzdem nach Notbremse vom Platz. © Andreas Gora/dpa

Er ist der jüngste Zweitligaspieler aller Zeiten, der jüngste Rotsünder und jetzt auch der jüngste Torschütze im Unterhaus. Eichhorn sammelt in seiner Premierensaison Rekorde, wie manch einer Scorerpunkte.

Sein 1:0 bereitete den erst zweiten Heimsieg in der Rückrunde vor. Hertha kann am letzten Spieltag maximal noch Platz fünf erreichen, während in Fürth die Abstiegsangst umgeht. Die Kleeblätter bleiben mit 34 Punkten auf Platz 17 und müssen ausgerechnet auf Hertha hoffen.

Vor einem Jahr sorgte Fabian Reese noch mit viel Pathos bei seiner Vertragsverlängerung für großen Jubel im Olympiastadion. Jetzt hieß es Abschied nehmen: Noch vor Anpfiff wurde das Qunitett um Toni Leistner (35), Jay Brooks (33) und Co. verabschiedet. Sie sahen von der Bank aus, wie die Berliner mit den abstiegsgefährdeten Fürthern ins Schwimmen kamen.

Für den Hauptstadtklub geht es nur noch um die Fernsehgelder, für Fürth ums nackte Überleben. Das merkte man. Die Gäste waren es auch, die durch Noel Futkeu erste Riesen-Chancen auf die frühe Führung liegenließen.

Ohne Stürmer auf dem Platz und mit Marten Winkler als alleinige Spitze suchte Hertha noch nach dem nötigen Schwung im Spiel nach vorne. Von der Wiedergutmachung nach dem enttäuschenden 0:1 in Magdeburg war nichts zu sehen.