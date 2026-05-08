Saison-Aus für Hertha-Star: Dieses Quintett muss gehen
Berlin - Der XXL-Umbruch nimmt Formen an. Hertha BSC trennt sich am Saisonende gleich von fünf Spielern. Sie alle werden beim letzten Heimspiel der Saison am Sonntag gegen Greuther Fürth (13.30 Uhr/Sky) gebührend verabschiedet.
Das Aus von Toni Leistner (35) machte Hertha schon am Vormittag offiziell. Ihm folgen Jay Brooks (33), Diego Demme (34), der sein Aus schon vergangene Woche bestätigte, Jeremy Dudziak (30) und der zur U23 abgeschobene Tim Hoffmann (21). Bei allen fünf wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert, wie der Zweitligist auf der Pressekonferenz bekanntgab.
Auffällig: Vier der fünf Profis sind mindestens 30 Jahre alt. "Es geht darum, die letzten drei Jahre zu analysieren. Im ersten Jahr war es Platz neun, letzte Saison sind wir mit Ach und Krach in der Liga geblieben und dieses Jahr werden wir das beste Resultat erzielen und trotzdem nicht unser Ziel erreichen. Da ist es legitim in die Analyse zu gehen und eine Neuausrichtung zu starten", erklärte Stefan Leitl (48).
Brooks kehrte im Spätsommer 2024 zu seinem Heimatklub zurück, verletzte sich aber nur kurz nach der Verpflichtung und fiel für den Rest der Saison aus. In seinen zwei Jahren kam er nur auf einen einzigen Kurzeinsatz, könnte nun aber womöglich noch einmal im Olympiastadion auflaufen - wie auch seine scheidenden Teamkollegen.
"Das ist schon der Grundgedanke. Wir müssen aber auch gucken, wie das Spiel läuft. Dass wir das Spiel gewinnen wollen, steht über allem", so Leitl.
Hertha BSC will Wiedergutmachung und muss auf Marton Dardai verzichten
Der Hauptstadtklub hat nach dem enttäuschenden 0:1 in Magdeburg noch etwas wiedergutzumachen, doch gerade Zuhause tat sich die Alte Dame in dieser Saison wieder auffällig oft schwer. In der Heimtabelle rangieren die Berliner nur auf Platz 14, konnten in der Rückrunde nur ein einziges Heimspiel gewinnen.
Erschwerend kommt hinzu, dass nach Deyovaisio Zeefuik (27) und Boris Mamuzah Lum (18) der nächste Hertha-Star für den Rest der Saison wohl passen muss. Marton Dardai (24) wird wegen Oberschenkelproblemen gegen Fürth und vermutlich auch in Bielefeld fehlen. Auch Dawid Kownacki (29) muss weiter passen.
"Der Kader stellt sich von alleine auf. Wir haben genau 18 Feldspieler und diese 18 Feldspieler werden dem Kader angehören", erklärte Leitl.
Klar ist: Wunderkind Kennet Eichhorn (16) und Paul Seguin (31) werden in die Startelf zurückkehren.
Für Hertha ist es auch unabhängig vom Ergebnis ein besonderer Spieltag. Nach der Partie wird die Frauen-Auswahl erstmals im Olympiastadion spielen. Sie können gegen den 1. FFV Erfurt die Meisterschaft Regionalliga Nordost klarmachen.
Anstoß ist um 17 Uhr. Der Eintritt ist kostenlos. Fans können nach dem Auftritt von Fabian Reese (28) und Co. für das Frauen-Spiel im Stadion bleiben. Wer nur das Frauen-Spiel sehen möchte, kann im Online-Shop der Hertha eine Freikarte erhalten.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa