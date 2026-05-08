Saison-Aus für Hertha-Star: Dieses Quintett muss gehen

Berlin - Der XXL-Umbruch nimmt Formen an. Hertha BSC trennt sich am Saisonende gleich von fünf Spielern. Sie alle werden beim letzten Heimspiel der Saison am Sonntag gegen Greuther Fürth (13.30 Uhr/Sky) gebührend verabschiedet.

Jeremy Dudziak (30) empfahl sich erst für einen Vertrag, doch dieser wird nun nicht mehr verlängert. © Andreas Gora/dpa

Das Aus von Toni Leistner (35) machte Hertha schon am Vormittag offiziell. Ihm folgen Jay Brooks (33), Diego Demme (34), der sein Aus schon vergangene Woche bestätigte, Jeremy Dudziak (30) und der zur U23 abgeschobene Tim Hoffmann (21). Bei allen fünf wird der auslaufende Vertrag nicht verlängert, wie der Zweitligist auf der Pressekonferenz bekanntgab.

Auffällig: Vier der fünf Profis sind mindestens 30 Jahre alt. "Es geht darum, die letzten drei Jahre zu analysieren. Im ersten Jahr war es Platz neun, letzte Saison sind wir mit Ach und Krach in der Liga geblieben und dieses Jahr werden wir das beste Resultat erzielen und trotzdem nicht unser Ziel erreichen. Da ist es legitim in die Analyse zu gehen und eine Neuausrichtung zu starten", erklärte Stefan Leitl (48).

Brooks kehrte im Spätsommer 2024 zu seinem Heimatklub zurück, verletzte sich aber nur kurz nach der Verpflichtung und fiel für den Rest der Saison aus. In seinen zwei Jahren kam er nur auf einen einzigen Kurzeinsatz, könnte nun aber womöglich noch einmal im Olympiastadion auflaufen - wie auch seine scheidenden Teamkollegen.

"Das ist schon der Grundgedanke. Wir müssen aber auch gucken, wie das Spiel läuft. Dass wir das Spiel gewinnen wollen, steht über allem", so Leitl.