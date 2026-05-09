Ex-Bundesliga-Star vor sensationellem Meistertitel

Berlin - Mit 33 Jahren könnte sich Alexander Schwolow zum ersten Mal in seiner Karriere einen bedeutenden Titel samt Eintrag in die Geschichtsbücher sichern.

Nach seinem Abgang bei Union Berlin ist Alexander Schwolow (33) nach Schottland gewechselt, wo er jetzt kurz vor dem unerwarteten Titelgewinn steht. © RONNY HARTMANN / AFP

Der Torhüter stand bis zum Sommer 2025 bei Union Berlin unter Vertrag, kam bei den Eisernen aber nie an Stammkeeper Frederik Rönnow (33) vorbei und absolvierte lediglich sieben Partien.

Schwolow wollte aber noch einmal als Nummer eins zwischen den Pfosten stehen und suchte sich eine neue Herausforderung. Dabei entschied er sich für ein echtes Abenteuer, denn sein Weg führte nach Schottland.

Als er in der dortigen ersten Liga, der Premiership, bei Heart of Midlothian unterschrieb, rechnete er aber wohl nicht damit, dass er in seinem zweiten Jahr kurz vor dem sensationellen Gewinn der schottischen Meisterschaft stehen würde.

Drei Spieltage vor Schluss steht der Klub aus Edinburgh nämlich überraschend mit 76 Punkten an der Spitze und könnte den ersten Titel nach 66 Jahren holen - es wäre der fünfte der Vereinsgeschichte.

Aber was ist daran eigentlich so sensationell? In der Regel entscheidet sich die Meisterschaft in Schottland stets zwischen den beiden Glasgower Klubs Celtic und Rangers.