Hertha BSC will versöhnlichen Heim-Abschluss und nimmt Abschied

Berlin - Hertha BSC will seinen Fans im letzten Heimspiel der Saison noch einmal etwas bieten und einen versöhnlichen Abschluss im Olympiastadion feiern.

Im letzten Heimspiel der Saison erwartet Stefan Leitl (48) noch einmal einen beherzten Auftritt seiner Mannschaft. © Andreas Gora/dpa

Die Heimstätte der Blau-Weißen war in der laufenden Spielzeit nicht gerade eine Bastion: Magere 20 Punkte konnte die Alte Dame daheim nur einfahren und ist damit kurz vor dem Ende das viertschwächste Team.

Zu den bisherigen fünf Siegen soll sich am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) gegen Greuther Fürth ein sechster gesellen, damit die Bilanz am Ende wenigstens ausgeglichen ist.

Einen leichten Aufgalopp wird es aber nicht geben, denn die Gäste aus Franken werden dem Hauptstadtklub alles entgegenwerfen, was sie haben, schließlich geht es um das "Überleben" in der 2. Bundesliga.

Nach dem Lustlos-Auftritt beim 0:1 in Magdeburg fordert Stefan Leitl (48) eine Reaktion seiner Mannschaft. "Ich habe die Erwartungshaltung, dass wir ein aktives Spiel zeigen und dass wir eine sehr hohe Intensität an den Tag legen", kündigte der Trainer bei der Pressekonferenz vor der Partie an.

Es gehe nicht darum, auf den Gegner zu schauen, sondern die eigene Leistung zu bringen. "Wir stehen in der Verantwortung, dieses Spiel am Sonntag zu gewinnen. Es liegt an uns", betonte der 48-Jährige.