Hertha-Star Maza heiß begehrt: Jetzt mischt auch Atletico Madrid mit

Ibrahim Maza (18) bleibt begehrt. © Uli Deck/dpa

Wie die spanische Zeitung "AS" berichtet, soll gar Atlético Madrid ein Auge auf Maza geworfen haben. Der algerische Neu-Nationalspieler genießt offenbar hohe Priorität.

Maza soll "einer dieser Spieler sein, die in der nächsten Saison zu den vorrangigen Zielen gehören", heißt es in dem Artikel. Atleti sieht seine Entwicklung längst noch nicht am Ende, aber passt er auch zum Fußball von Diego Simeone (54)?

Konkurrenz gibt es neben den Premier-League-Klubs Brentford und Leicester City auch von Frankreichs Top-Klub Olympique Marseille. Auch aus der Bundesliga ist weiterhin Interesse da.

Der VfB Stuttgart wurde schon vergangene Saison immer wieder mit dem Hertha-Star in Verbindung gebracht, der Bild zufolge soll nun auch Meister Leverkusen seine Fühler ausgestreckt haben - falls Ausnahme-Talent Florian Wirtz (21) den Klub im Sommer verlassen wird.