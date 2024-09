Hertha-Star Reese verbringt Abend mit Fans und Polizei im Park: "WOW, ihr seid der Wahnsinn"

Berlin - Einmal seinem Idol ganz nah sein! Herthas Fabain Reese (26) zeigte am Mittwoch mal wieder, dass er ein etwas anderer Fußballprofi ist. Der 26-Jährige lud am Mittwoch mit seiner Freundin Johanna zu einem Spontan-Treffen am Litzenseepark in Charlottenburg ein.