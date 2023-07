Hertha-Star Suat Serdar zurück auf dem Platz, doch wo steckt eigentlich Lukebakio?

Suat Serdar (26, r.) könnte bei Hertha ein wichtiges Problem lösen, soll aber weiter verkauft werden. © Soeren Stache/dpa

Beim sieben gegen sieben auf dem Kleinfeld zeigte der Ex-Schalker gleich seine Qualitäten: Er präsentierte sich gewohnt dribbelstark, ballsicher und torgefährlich. Löst der 26-Jährige Herthas großes Loch im Mittelfeld?



Im Trainingslager besetzten Marton Dardai (21) und Pascal Klemens (18) die beiden Sechser-Positionen, zwei gelernte Innenverteidiger. Wunschspieler Diego Demme (31) lässt weiter auf sich warten und wird so schnell wohl nicht seine Zelte in Berlin aufschlagen. Hertha und Neapel liegen in Sachen Ablöse wohl noch weit auseinander.

Blieben noch die Nachwuchsspieler Veit Stange (19) sowie Mesut Kesik (20), denen es noch an Erfahrung fehlt. Da kommt die Rückkehr von Serdar gerade recht. Auch wegen einer Fußverletzung nahm ihn Pal Dardai (46) gar nicht erst mit ins Trainingslager nach Österreich. Jetzt aber ist er wieder fit.

An seinem Status hat sich jedoch weiterhin nichts geändert. Der 26-Jährige, vor zwei Jahren für etwa acht Millionen Euro von Schalke gekommen, steht trotz Engpass weiterhin ganz oben auf der Verkaufsliste. Mit einem Marktwert von geschätzt 4,5 Millionen Euro gehört er zu denjenigen Spielern, die am meisten Ablöse einbringen sollen.