Herthas Lizenz ist gesichert: Jetzt soll dieser Ex-Bundesliga-Star kommen

Diego Demme (31, l.) bekam es in der Champions League schon mit Lionel Messi (35) zu tun. © Alfredo Falcone/AP/dpa

In knapp zwei Wochen begrüßt Pal Dardai (47) schon wieder seine Elf auf dem Trainingsgelände. Neue Gesichter sind bis auf den dänischen Flügelflitzer Gustav Christensen (18) bislang jedoch nicht dabei.

Das könnte sich schon bald ändern. Wie Transfer-Experte Florian Plettenberg berichtet, ist zwischen Diego Demme (31) und Hertha alles klar. Er hat dem klammen Hauptstadtklub bereits mündlich zugesagt.

In Berlin soll der Sechser mindestens einen Dreijahresvertrag (bis 2026) erhalten. Die Gehaltseinbußen sind für den Deutsch-Italiener kein Problem. Und auch andere Vereine muss die Alte Dame wohl nicht fürchten: "Er will nur zu Hertha BSC", heiß es in dem Tweet.

Die Berliner Verantwortlichen hoffen, den Deal noch diese Woche verkünden zu können. Das Wichtigste fehlt aber noch: die Einigung mit dem SSC Neapel.

Große Steine dürften ihm die stolzen Neapolitaner aber nicht in den Weg legen. In der Meistersaison spielte der 31-Jährige kaum eine Rolle. Der Mittelfeldkämpfer war meist als Kurzarbeiter gefragt, kam insgesamt auf gerade mal 142 Spielminuten.