Hertha BSC: Was macht eigentlich die ungeliebte Trainingsgruppe II?

Berlin - Der sogenannten Trainingsgruppe II haftet wohl nicht zu Unrecht ein gewisser Makel an, finden sich hier in der Regel doch ausrangierte oder in Ungnade gefallene Profis wieder. Auch Hertha BSC hat diese berüchtigte Einheit gebildet, doch mit ausrangierten Kickern hat das eher wenig zu tun.

Jessic Ngankam (22) und Tolga Cigerci (31) haben Hertha BSC bereits verlassen. © Soeren Stache/dpa (Bildmontage)

Jedenfalls nicht aufgrund ihrer Leistung, denn die "aussortierten" Spieler repräsentieren quasi das Tafelsilber der Alten Dame.

Mit Krzysztof Piatek (28), Lucas Tousart (26), Dodi Lukebakio (25), Suat Serdar (26) und Keeper Alexander Schwolow (31) sind Herthas wertvollste Spieler in Berlin geblieben, während ihre Kollegen im Trainingslager in Zell am See schwitzen und sich auf den Start in der 2. Bundesliga vorbereiten, der bereits am letzten Juli-Wochenende erfolgen wird.

Auch Jessic Ngankam (22) und Tolga Cigerci (31) traten die Reise nach Österreich gar nicht erst an. Das Eigengewächs sucht sein sportliches Glück ab sofort bei Eintracht Frankfurt.

Währenddessen hat der Winter-Rückkehrer seine Zelte in der Hauptstadt schon wieder abgebrochen und ist erneut in die Türkei abgewandert, wo er zukünftig ein weiteres Mal für Ankaragücü in der Süper Lig auflaufen wird.