Hertha-Stars begehrt: Schnappt sich Wolfsburg das Trio um Reese?

Berlin - Wie drastisch fällt der Umbruch bei Hertha BSC aus? Die Berliner sind nach dem verpassten Aufstieg auf Transfererlöse angewiesen. Wunderkind Kennet Eichhorn (16), bei dem die Top-Klubs schon Schlange stehen, wird kaum zu halten sein. Doch nicht nur das Top-Talent oder ablösefreie Hertha-Stars wie John Anthony Brooks (33) oder Diego Demme (34) werden wohl gehen, kündigte Hertha-Boss Peter Görlich (59) nicht weniger als "die größte Transformation im Fußball" an.

Zwei absolute Leistungsträger bei Hertha BSC: Fabian Reese (28, r.) und Tjark Ernst (23, M.). © Anke Waelischmiller/dpa

An Interesse mangelt es auch abseits des begehrten Eichhorns nicht. Der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg nimmt laut Sport Bild gleich ein ganzes Hertha-Trio ins Visier: Kapitän Fabian Reese (28), Linus Gechter (22) und Stammkeeper Tjark Ernst (23) - sollen alle auf dem Einkaufszettel stehen.

Letzterer könnte bei Hertha dank Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro die Kasse klingeln lassen. Allerdings soll diese nur für Klubs aus den fünf Topligen in Europa (Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera División, Ligue 1) oder Vereinen, die international vertreten sind, gelten.

Heißt: Die Wölfe müssten schon die Klasse halten und dann Kamil Grabara, der eine starke Saison spielt, verkaufen.

Bei Gechter sieht es ähnlich aus. Der Abwehrspieler hat sich prächtig entwickelt, besitzt Sky zufolge noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2028, allerdings ebenfalls mit einer "moderaten Ausstiegsklausel".

Und bei Reese? Da ist man in der Hauptstadt Wechselgerüchte schon gewohnt. Der Kapitän soll in der Autostadt intern heiß diskutiert werden. Zeigt der Flügelflitzer Interesse, wolle man in die Vollen gehen, heißt es in dem Sport-Bild-Artikel.