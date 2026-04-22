Hertha-Stars begehrt: Schnappt sich Wolfsburg das Trio um Reese?
Berlin - Wie drastisch fällt der Umbruch bei Hertha BSC aus? Die Berliner sind nach dem verpassten Aufstieg auf Transfererlöse angewiesen. Wunderkind Kennet Eichhorn (16), bei dem die Top-Klubs schon Schlange stehen, wird kaum zu halten sein. Doch nicht nur das Top-Talent oder ablösefreie Hertha-Stars wie John Anthony Brooks (33) oder Diego Demme (34) werden wohl gehen, kündigte Hertha-Boss Peter Görlich (59) nicht weniger als "die größte Transformation im Fußball" an.
An Interesse mangelt es auch abseits des begehrten Eichhorns nicht. Der abstiegsbedrohte VfL Wolfsburg nimmt laut Sport Bild gleich ein ganzes Hertha-Trio ins Visier: Kapitän Fabian Reese (28), Linus Gechter (22) und Stammkeeper Tjark Ernst (23) - sollen alle auf dem Einkaufszettel stehen.
Letzterer könnte bei Hertha dank Ausstiegsklausel in Höhe von fünf Millionen Euro die Kasse klingeln lassen. Allerdings soll diese nur für Klubs aus den fünf Topligen in Europa (Bundesliga, Premier League, Serie A, Primera División, Ligue 1) oder Vereinen, die international vertreten sind, gelten.
Heißt: Die Wölfe müssten schon die Klasse halten und dann Kamil Grabara, der eine starke Saison spielt, verkaufen.
Bei Gechter sieht es ähnlich aus. Der Abwehrspieler hat sich prächtig entwickelt, besitzt Sky zufolge noch ein gültiges Arbeitspapier bis 2028, allerdings ebenfalls mit einer "moderaten Ausstiegsklausel".
Und bei Reese? Da ist man in der Hauptstadt Wechselgerüchte schon gewohnt. Der Kapitän soll in der Autostadt intern heiß diskutiert werden. Zeigt der Flügelflitzer Interesse, wolle man in die Vollen gehen, heißt es in dem Sport-Bild-Artikel.
Wolfsburg will sich bei Abstieg neu ausrichten und hat dafür Hertha-Profis im Visier
Allerdings weiß man auch in Wolfsburg um die Verbundenheit von Reese mit Hertha und der Stadt Berlin. Der Topscorer der 2. Liga (zehn Tore, zwölf Vorlagen) hat zwar nie ein Geheimnis daraus gemacht, in der Bundesliga spielen zu wollen - am liebsten aber mit der Alten Dame.
Ob ihn aber ausgerechnet Wolfsburg von einem weiteren Jahr im Unterhaus überzeugen kann? Dem Bericht nach rückt das Hertha-Trio im Falle des Abstiegs als Neuanfang ins Visier.
Schwer vorstellbar, dass die Hertha-Stars, die auch Bundesligisten auf dem Zettel haben, sich dann für den VfL entscheiden.
Angebote wird es dennoch geben. Kann Hertha dann auch Nein sagen?
Titelfoto: Anke Waelischmiller/dpa