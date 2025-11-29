Hertha-Wahnsinn geht weiter: Kownacki köpft Alte Dame zum nächsten Sieg
Kiel - Er kam, köpfte und traf! Hertha BSC siegt und siegt. Auch bei Holstein Kiel holt die Alte Dame mit einem 1:0 (0:0) die nächsten drei Punkte. Es ist schon der sechste Sieg in Folge - dank eines gelungenen Comebacks.
Erst zehn Minuten auf dem Platz verwertete Dawid Kownacki eine Flanke von Fabian Reese zum entscheidenden 1:0 - das dritte 1:0 in Folge.
Für den Kapitän ist es erneut eine gelungene Rückkehr in seine Heimatstadt. Und das an seinem Geburtstag. Vor zwei Jahren verwandelte er noch den Elfmeter, jetzt bereitete er den entscheidenden Treffer vor.
Die Anfangsphase ging klar an Kiel. Erst verfehlte Phil Harres den Kasten, dann fehlten Alexander Bernhardsson nur Zentimeter zum Traumtor. Der Schwede suchte nach schlimmen Cuisance-Fehlpass aus 40 Metern sofort den Abschluss, verfehlte das freie Tor aber nur knapp.
Und Hertha? Mit fünf Zu-Null-Siegen in Folge angereist, reihten sich auch die Berliner in die Reihe der verpassten Chancen ein. Luca Schuler musste einen Meter vor dem Kasten nur noch einschieben, traf den Ball aber nicht richtig.
Auch Paul Seguin konnte aus dem Gewühl heraus nicht treffen. Das muss das 1:0 sein
Reese-Vorlage an Geburtstag: Kownacki bescherrt Hertha den nächsten 1:0-Sieg
Die Gäste hatten zwar leichte Vorteile, vorne aber fehlte die Durchschlagskraft. Folgerichtig stand auf beiden Seiten die Null.
Es blieb auch nach dem Seitenwechsel eine ausgeglichene Partie. Hertha konnte mit dem Punkt gut leben und lauerte auf Umschaltmomente. Es fehlten aber weiterhin die Hochkaräter. Cuisances Direktabnahme war noch die beste Gelegenheit in Hälfte zwei.
Auch von Reese war an seinem 28. Geburtstag lange Zeit nichts zu sehen. Dann aber war er da! Der Kapitän mit einer butterweichen Flanke direkt auf den Kopf von Dawid Kownacki. Nur zehn Minuten nach seiner Einwechslung war der Stürmer schon zur Stelle. Das nennt man mal ein gelungenes Comeback.
Hertha pirscht sich mit dem 1:0 weiter nach oben ran!
Titelfoto: Marcus Brandt/dpa