Hertha BSC versteigert Sondertrikots: Diese Stars sind besonders hoch im Kurs

Berlin - Hertha-Fans aufgepasst: Aktuell könnt ihr im Online-Shop ein Trikot ersteigern, dass zuvor von einem Eurer Lieblinge getragen worden ist.

Am vergangenen Wochenende ist Hertha BSC in einem Sondertrikot aufgelaufen. © Andreas Gora/dpa

Bei der bitteren 0:1-Heimpleite gegen Holstein Kiel ist Hertha BSC am vergangenen Samstag in Sondertrikots aufgelaufen, die jetzt für einen guten Zweck versteigert werden.

Ursprünglich sollte das gute Stück bereits im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern getragen werden. Aufgrund der Randale beim Duell gegen Dynamo Dresden wurde die Veröffentlichung jedoch verschoben.

Jetzt sind die matchworn Jerseys also für das nötige Kleingeld für jedermann erhältlich, aber welcher Spieler liegt am höchsten bei den Bietern in der Gunst?

Natürlich hat, Stand Dienstag (15.55 Uhr), das Shirt mit der Nummer elf die Nase vorn. Das Shirt von Kapitän und Publikumsliebling Fabian Reese (28) wird aktuell mit 1200 Euro gehandelt.