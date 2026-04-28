Hertha BSC versteigert Sondertrikots: Diese Stars sind besonders hoch im Kurs
Berlin - Hertha-Fans aufgepasst: Aktuell könnt ihr im Online-Shop ein Trikot ersteigern, dass zuvor von einem Eurer Lieblinge getragen worden ist.
Bei der bitteren 0:1-Heimpleite gegen Holstein Kiel ist Hertha BSC am vergangenen Samstag in Sondertrikots aufgelaufen, die jetzt für einen guten Zweck versteigert werden.
Ursprünglich sollte das gute Stück bereits im Heimspiel gegen den 1. FC Kaiserslautern getragen werden. Aufgrund der Randale beim Duell gegen Dynamo Dresden wurde die Veröffentlichung jedoch verschoben.
Jetzt sind die matchworn Jerseys also für das nötige Kleingeld für jedermann erhältlich, aber welcher Spieler liegt am höchsten bei den Bietern in der Gunst?
Natürlich hat, Stand Dienstag (15.55 Uhr), das Shirt mit der Nummer elf die Nase vorn. Das Shirt von Kapitän und Publikumsliebling Fabian Reese (28) wird aktuell mit 1200 Euro gehandelt.
Herthas Sondertrikot erinnert an den Gewinn der Berliner Meisterschaft im Jahr 1906
Auf Rang zwei folgt, vielleicht ein wenig überraschend, das Torwarttrikot von Tjark Ernst (23) mit 1000 Euro. Am drittteuersten ist mit 455 Euro derzeit das Jersey mit der Nummer 42, das von Flügelflitzer Deyovaisio Zeefuik (28) getragen wird.
Die Preise für die meisten Trikots bewegen sich derweil zwischen 300 und 400 Euro - einzig die Spielkleidung von Julian Eitschberger (21) ist mit 275 Euro noch günstiger zu bekommen.
Die Auktion endet am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Der Erlös kommt der Hilfsaktion "Spendet Becher - Rettet Leben" zugute, die von der Ultragruppierung Harlekins Berlin '98 ins Leben gerufen wurde.
Das in der Diagonale dunkelblau und weiß geteilte Sondertrikot mit dem "H" auf der Brust soll Geschichte und Gegenwart vereinen, denn es erinnert an den ersten großen Moment in der Vereinsgeschichte der Alten Dame: den Gewinn der Berliner Meisterschaft im Jahr 1906.
Titelfoto: Andreas Gora/dpa