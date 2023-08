Hertha zeigt sich gnädig: Gersbeck bekommt wohl noch eine Chance

Die Personalie Marius Gersbeck (28) spaltet den Verein Hertha BSC. © Soeren Stache/dpa

Ohne eine Pflichtspielminute zwischen den Pfosten gestanden zu haben, ist Marius Gersbeck (28) mit Abstand eine der heißesten Personalien bei der Berliner Hertha gewesen.

Der Neuzugang aus Karlsruhe schlug im Trainingslager über die Stränge und muss sich schon bald einer Anklage wegen Körperverletzung stellen.

Bei so gut wie jedem anderen Verein hätte diese Aktion wohl die sofortige Entlassung zur Folge gehabt. Nicht so bei Hertha BSC. Wie die "Bild" berichtet, soll es vor allem Präsident Kay Bernstein (42) sein, der sich für eine Rückkehr von Gersbeck in das Mannschaftstraining starkmacht.

Aus sportlicher Sicht wäre eine Rückkehr von Gersbeck sicher nicht verkehrt. Durch den Abgang von Oliver Christensen (24) nach Florenz geht die Hertha mit Tjark Ernst (20) in die neue Spielzeit. Der junge Keeper machte seine Aufgabe bislang recht ordentlich.

Dennoch könnte Trainer Pal Dardai (47) im Falle einer Rückkehr von Gersbeck sicher deutlich besser schlafen, wenn er wüsste, er hätte einen erfahrenen Schlussmann in der Hinterhand.