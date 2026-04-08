Hertha zurück im Aufstiegsrennen? Darum ist das Restprogramm gar nicht so leicht

Berlin - Greift Hertha BSC jetzt doch wieder ins Aufstiegsrennen ein? Die Bundesliga hatte die Alte Dame eigentlich schon abgeschrieben, nun aber robben sich die Berliner doch wieder an die Aufstiegsplätze ran.

Hertha BSC feiert bei Dynamo Dresden den nächsten wichtigen Auswärtssieg. © Sebastian Kahnert/dpa

Fünf Punkte trennen die Blau-Weißen noch vom Relegationsrang drei. Das sah schon deutlich düsterer aus. Nach der 2:5-Klatsche in Paderborn betrug der Abstand noch zehn Punkte.

Doch die Saison abgeschenkt hat Hertha trotz Einkassieren der Aufstiegsträume nicht. Nach 13 Zählern aus fünf Spielen ist die Tür zum Oberhaus zumindest einen Spalt wieder aufgegangen.

Was vor allem Hoffnung macht: das Restprogramm. Im Gegensatz zu Darmstadt, Schalke, Elversberg und Co. hat Hertha vom Papier her den wohl leichtesten Schlussspurt. Die Berliner müssen noch gegen Kaiserslautern (Heim), Braunschweig (Auswärts), Kiel (H), Magdeburg (A), Fürth (H) und Bielefeld (A) ran.

Während sich die Top Fünf gegenseitig die Punkte wegnehmen, kann Hertha weiterhin Boden gutmachen.

So muss der Tabellendritte Elversberg beispielsweise noch gegen Schalke, Darmstadt und Paderborn ran - während der Hauptstadtklub am Samstag mit den Roten Teufeln auf Platz sieben den letzten Gegner aus dem oberen Tabellendrittel im Olympiastadion empfängt.