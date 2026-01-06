Herthas bester Stürmer: Ist Schuler deshalb so stark?

Lagos (Portugal) - Nicht Fabian Reese (28), auch nicht Dawid Kownacki (28) - Herthas bester Torjäger heißt Luca Schuler (26). Sieben Saisontore (fünf in der Liga , zwei im Pokal ) hat der Stürmer schon erzielt - und damit mehr als jeder andere.

Luca Schuler (26) ist Herthas derzeit erfolgreichster Angreifer. © Andreas Gora/dpa

Im zweiten Hertha-Jahr dreht der Ex-Magdeburger so richtig auf. Die vier Tore aus der Premierensaison hat der Blondschopf jetzt schon übertroffen. Weitere sollen folgen: "Es hätte sicher noch das ein oder andere Tor mehr sein können. Ich will mich aber nicht beschweren. Es ist in Ordnung, zufrieden bin ich aber nicht. Es darf noch das ein oder andere dazukommen", so der Angreifer in einer Medienrunde am Rande des Trainingslagers.

Galt Schuler vor der Saison noch als Abgangskandidat, ist er derzeit Leitls Stürmer Nummer eins. Auch, weil Kownacki mit einem grippalen Infekt erst mal in Berlin geblieben ist. Ist der Pole wieder fit, muss er erst mal an Schuler vorbei. Doch was macht ihn derzeit so stark?

Schuler verrät: "Ich habe ein bisschen etwas bei mir angepasst mit meiner Ernährung und meinem Training."

Manchmal sind es nur Nuancen, die den Ausschlag geben können. In seinem Fall ist das Laufen statt Pumpen. "Ich mache jetzt zum Beispiel ein bisschen weniger Krafttraining, dafür ein bisschen mehr konditionelle Einheiten. Ein Mix aus Grundlagenausdauer und Box-to-Box-Läufen. Das tut mir bis jetzt ganz gut. Dazu kommt natürlich die Spielzeit. Spielfitness kriegt man nur über die Spiele."