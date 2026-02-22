Hertha BSC: Letzte-Bundesliga-Ausfahrt Paderborn

Berlin - Mit der Partie beim SC Paderborn enden am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) für Hertha BSC die Wochen der Wahrheit im Aufstiegsrennen um die Bundesliga .

Im Hinspiel mussten sich Deyovaisio Zeefuik (27, 2.v.l.) und Co. dem SC Paderborn mit 0:2 im Olympiastadion geschlagen geben. © Andreas Gora/dpa

Es ist das letzte Duell gegen einen der potenziellen Konkurrenten, die letzte Gelegenheit Punkte bei einem direkten Kontrahenten gutzumachen - die Ostwestfalen rangieren zurzeit sechs Zähler und einen Tabellenplatz vor den Blau-Weißen.

Aus den Begegnungen gegen Schalke 04, Darmstadt 98, SV Elversberg und Hannover 96 haben die Berliner zwar fünf Zähler mitgenommen, konnten den Rückstand auf die Aufstiegsplätze aber nicht entscheidend verkürzen.

Zuletzt kassierte die Alte Dame eine schmerzhafte 2:3-Pleite im Heimspiel gegen Hannover, die den Abstand auf den Relegationsplatz auf satte neun Punkte anwachsen ließ.

Wenn der Hauptstadtklub noch einmal in den Kampf ums Oberhaus eingreifen will, dann muss die letzte Ausfahrt Paderborn genommen werden, denn sonst könnte die Tabellenspitze in der 2. Bundesliga in weite Ferne rücken.