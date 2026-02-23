Hertha BSC resigniert: "Brauchen nicht mehr über Aufstieg sprechen"

Berlin - Der Frust war den Spielern von Hertha BSC nach der herben Pleite beim SC Paderborn deutlich anzumerken. Der Unmut war aber selbst verschuldet, denn der 2:5-Packung ist eine Nicht-Leistung besonders in der ersten Halbzeit vorausgegangen.

Hertha-Coach Stefan Leitl (48) hat den Aufstieg in die Bundesliga nach der Klatsche in Paderborn abgehakt. © Swen Pförtner/dpa

Die Berliner präsentierten sich vom Anpfiff weg in desolatem Zustand, besonders angesichts der Bedeutung des Duells mit den Ostwestfalen.

Um im Kampf um die Bundesliga noch einmal ein gewichtiges Wörtchen mitreden zu können, wäre ein Sieg im Spiel gegen den direkten Konkurrenten zwingend notwendig gewesen.

"Wir brauchen nicht mehr über den Aufstieg sprechen", stellte Stefan Leitl (48) folgerichtig sichtlich angefressen nach Spielschluss klar. Es gehe jetzt in erster Linie darum, eine Reaktion im kommenden Heimspiel zu zeigen, auch für das Publikum zu Hause, betonte der Hertha-Coach.

Und das ist nach dem über weite Strecken blutleerer Auftritt der Alten Dame auch bitter nötig. Beim Führungstor der Gastgeber gab es quasi keine Gegenwehr. Die Abwehr wirkte eher wie ein Hühnerhaufen und wurde vom SCP immer wieder in seine Einzelteile zerlegt.

Die Leitl-Truppe konnte von Glück sagen, dass die Hausherren mehrere gute Torchancen ausließen, sonst hätte es schon zur Pause gut und gern 5:1 stehen können und das hochverdient.