Herthas neuer Stürmer-Star Schuler greift an: "Bin nicht hergekommen, um mich nur auf die Bank zu setzen"

Luca Schuler (25) musste nicht lange überlegen, ob er zu Hertha wechseln möchte. © Andreas Gora/dpa

"Bisher war es verdammt anstrengend, das fing schon mit der ersten Einheit in Berlin an. Der Coach hat auf jeden Fall ein strammes Programm. Es ist wirklich hart, härter als in Magdeburg", so Schuler in einer Medienrunde, bei der auch TAG24 vor Ort war.

Der 25-Jährige war Herthas erster von bislang vier Neuzugängen. Lange überlegen musste der Ex-Magdeburger nicht. "Als dann der Anruf kam, war ich schon Feuer und Flamme. Ich habe dann gehofft, dass es irgendwie klappt. Deshalb bin ich wahnsinnig happy, dass es in solcher Form funktioniert hat."

Schuler selbst hinterließ vor allem beim 3:2 gegen Magdeburg ein eindeutiges Bewerbungsschreiben. "Es war sicherlich eins meiner Top-3-Spiele", hat auch der Torjäger das Spiel noch bestens in Erinnerung. "Der Kontakt ist direkt danach nicht entstanden. Vielleicht habe ich da das erste Mal auf mich aufmerksam gemacht."

Das scheint er. Der Konkurrenzkampf in Berlin ist allerdings groß, auch wenn er von Kollegen und nicht Konkurrenten spricht. So fordert Schuler mit Haris Tabakovic (30) den Torschützenkönig heraus: "Ich kann mir sicher einiges abgucken von ihm. Er hat nicht umsonst so viele Tore gemacht. Ich bin nicht hergekommen, um mich nur auf die Bank zu setzen. Ich gebe Gas, versuche meinen Qualitäten auf den Platz zu bringen und dann entscheidet der Trainer", sagte der Goalgetter.

"Es kann auch sein, dass wir mit zwei Spitzen spielen."