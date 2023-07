Herthas brisanter 2.-Liga-Start: Welcher Neue in der Startelf steht, wer zu Hause bleibt

Berlin - Eine schwierige Vorbereitung neigt sich dem Ende entgegen. Jetzt geht es ans Eingemachte. Elf Jahre nach dem letzten Abstieg in die 2. Liga startet Hertha BSC mit einem echten Knaller in die Saison: bei Fortuna Düsseldorf !

Doch alles was war, zählt nicht mehr: "Wir sind froh, dass es losgeht", sagte Sportdirektor Benjamin Weber (43) auf der Pressekonferenz. "Wir haben einen guten Mix aus jung, alt und erfahren in der Mannschaft."

Beim Stand von 2:2 brauchte die Alte Dame noch ein Tor. Die Blau-Weißen warfen alles nach vorne, drückten Düsseldorf in die eigene Hälfte ein. Weil die Fortuna-Fans aber zu früh den Platz stürmten, musste die Partie tief in der Nachspielzeit für über 20 Minuten unterbrochen werden. Ein Tor gelang Hertha danach nicht mehr. Die Alte Dame stieg ab und zog vor Gericht.

Und auch wenn gerade auf der Sechserposition noch Handlungsbedarf besteht, scheint die Hertha-Ikone seine Achse gefunden zu haben. "Was ich hier in der Vorbereitung sehe, der Block, das gefällt mir: Kempfi, Toni, Marton, Marco, Flo - das funktioniert."

Doch Vorbereitung ist das eine, die Liga das andere. Wie gut Hertha tatsächlich ist, wird sich erst noch zeigen. So ist die 2. Liga für Dardai Neuland. Das Gute: Starts liegen dem Ungarn. Fünfmal ging er als Hertha-Coach in eine Saison. Dabei gab es für die Berliner vier Siege und nur eine Niederlage. "Wir haben alles gemacht wie immer. Hoffentlich gewinnen wir wie immer. Aber das kann ich nicht versprechen", so der Übungsleiter mit einem Schmunzeln.

Smail Prevljak (28, r.) wird die Reise nach Düsseldorf nicht antreten. © ELVIS BARUKCIC / AFP

Gemeint sind Marc Oliver Kempf (28), Toni Leistner (32), Marton Dardai (21), Marco Richter (25) und Florian Niederlechner (32). Auch Fabian Reese (25) brauchte keine Anlaufzeit, funktioniert gleich als Führungsspieler.

Bedeutet: Von den acht Neuen werden mindestens drei gleich in der Startelf stehen (Reese, Dudziak, Leistner). Auch Rückkehrer Palko Dardai (24), erst am Dienstag verpflichtet, könnte womöglich in die erste Elf rutschen. Mit seinem Sohn und Reese bekommt Hertha, dass was sie nicht hatten: Schnelligkeit und die Fähigkeit, den letzten Pass zu spielen.

Nur der Knipser wird noch gesucht. Neuzugang Smail Prevljak (28) wird es vorerst nicht. Der 28-Jährige hat noch Fitnessrückstand, holte sich aber Spielpraxis bei der U23 und zeigte, dass er weiß, wo das Tor steht. Der Goalgetter traf zum zwischenzeitlichen 2:0 gegen Chemie Leipzig (3:0).

Das soll er auch bei den Profis. In Düsseldorf aber wird Niederlechner wohl die alleinige Spitze bilden.