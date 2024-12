Herthas Deja-Vu: Bloß keine Führung!

Das frühe Tor von Ibrahim Maza (19) brachte am Ende nichts ein. © Daniel Karmann/dpa

Zu Hause gegen Ulm reichte die Blitz-Führung nur zu einem 2:2, genauso so wie auf Schalke. In Darmstadt brachte Florian Niederlechner (34) Hertha erst in der 21. Minute in Führung, mit dem jüngsten Spiel in Fürth stand man am Ende gar ohne Punkte da. In der Summe sind das zehn Punkte, die den Berlinern fehlen. Damit wären die Berliner Tabellenführer.

Eine Erklärung, warum seine Elf regelmäßig in den Verwaltungsmodus schaltet und dafür wie in Fürth bestraft wird, hat Cristian Fiél (44) nicht - trotz des perfekten Starts. "Dann haben wir angefangen, Bälle zu verstolpern, unklar und schlampig im Passspiel zu werden. Statt zwei Kontakten brauchten wir fünf. Und ich glaube, dass da der Gegner merkt, dass einiges möglich ist", so der Cheftrainer.

Den Hertha-Fans dürfte das Führungsproblem noch bekannt vorkommen. Schon vergangene Saison galten die Berliner lange Zeit über als die Halbzeit-Meister. Zu selten aber hat es dann aber tatsächlich zu einem Sieg gereicht.