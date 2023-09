Herthas Ensar Aksakal wechselt in die Türkei

Berlin - Hertha BSC verleiht seinen Stürmer Ensar Aksakal (21) in die Türkei.

Der in Berlin geborene Aksal wechselte im Jahr 2020 von Köpenick zur Herthas U23. In 58 Spielen erzielte der schnelle Rechtsfuß 13 Tore und bereitete zehn weitere für die Regionalliga-Mannschaft vor.

Das teilte der Fußball-Zweitligist am Freitag mit. Demnach wechselt der Nachwuchsspieler für den Rest der Saison in die zweite türkische Liga, zu Göztepe Izmir.

Seit vergangenem November hat Aksakal den Profivertrag bei der Alten Dame in der Tasche. In der aktuellen Saison schoss der 1,74-Meter-Mann in sechs Einsätzen unter der Leitung von Stephan Schmidt (47) zwei Tore.