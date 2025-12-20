Hertha schiebt nach Last-Minute-Schock Schiri-Frust: "Eine unfassbare Frechheit"

Viel Frust und Wut über einen Platzverweis bei Hertha BSC. Nach dem Last-Minute-Ausgleich von Bielefeld wächst der Unmut über den Schiedsrichter.

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Schiri-Wut bei Hertha BSC! Die Berliner wollten unbedingt die 30 Punkte vor der Winterpause, mussten sich aber gegen Aufsteiger Arminia Bielefeld nur mit einem 1:1 begnügen. In letzter Sekunde gaben sie den Sieg doch noch aus der Hand. Knackpunkt: die Rote Karte gegen Toni Leistner (35).

Die entscheidende Szene: Toni Leistner (35) sieht wegen Notbremse von Schiedsrichter Jarno Wienefeld (27) die Rote Karte. © Andreas Gora/dpa Fünf Minuten waren noch zu gehen, als Schiedsrichter Jarno Wienefeld (27) den 35-Jährigen vorzeitig zum Duschen schickte. Leistner hatte Bielefelds Isaiah Young (27) mit einem leichten Rempler zu Fall gebracht. Genug für den kleinlichen Schiri um auf Foul und damit Notbremse zu entscheiden. Leistner wollte es nicht wahrhaben, musste aber vom Feld. "Ich weiß nicht, ob er das Regelwerk richtig kennt. Keine Ahnung. Ich finde diese Entscheidung eine unfassbare Frechheit", fand Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz deutliche Worte. Hertha BSC Herthas Mauer bröckelt: Gefährlicher Trend oder Ausnahme? Was Hertha so störte: Young ist weit weg vom Tor, geht eher nach außen Richtung Seitenlinie, anstatt Richtung Tor. Dennoch wurde Leistners Rempler als Notbremse gewertet. Auch der VAR hatte nichts einzuwenden. "Für mich ist es ein Foul. Das diskutiere ich gar nicht weg. Aber es ist ein kleines Foul, kein taktisches Foul. Es ist keine kontrollierte Situation, dass die Bielefelder allein aufs Tor zurennen, sondern sind 30 Meter vom Tor weg", sagte Leitl.

Hertha-Trainer Stefan Leitl war mit dem Platzverweis so gar nicht einverstanden. © Andreas Gora/dpa

Fabian Reese spricht von einer "fragwürdigen Rote Karte"

Hertha hatte zwar die besseren Chancen, verpasste aber das 2:0 und wurde so noch bestraft. © Andreas Gora/dpa Kapitän Fabian Reese (28) sah eine "sehr fragwürdige Rote Karte. Wenn man Gelb gibt, meldet sich der Kölner Keller auch nicht", so der Kapitän. "Ich bin kein Hellseher, aber mit hoher Wahrscheinlichkeit gewinnen wir bei elf gegen elf das Spiel." Hat Hertha aber nicht, weil sie mit dem Bielefelder Pressing so ihre Probleme hatten. Wirklich viel nach vorne boten die Ostwestfalen allerdings auch nicht an, auch nicht nach dem Führungstor durch Paul Seguin (30). Dann aber kam mit dem Platzverweis der Bruch. Hertha zitterte und wurde am Ende doch noch ganz spät durch ein Traumtor bestraft, was für viel Frust und Redebedarf sorgte. Direkt nach Schlusspfiff suchte Benjamin Weber (45) sofort den Unparteiischen auf. "Ich habe ihm gesagt, dass wir die Rote Karte nullkommanull nachvollziehen können", sagte der Sportdirektor. "Das war in meinen Augen ein ganz normaler Zweikampf, 25 Meter entfernt von unserem Tor." Hertha BSC Abschied von Klub-Legende: Pal Dardai verlässt Hertha BSC endgültig Nach der furiosen Siegesserie ist Hertha nun ins Hintertreffen geraten. Aus den jüngsten drei Spielen holten die Berliner nur zwei Punkte - und das gegen Gegner, die allesamt eher hinter dem Hauptstadtklub einzuordnen sind. So überwiegt zum Jahresende der Frust - vor allem wegen der Roten Karte: "Wir gehen verdient in Führung und dann müssen wir nicht darüber sprechen, dass jemand so ins Spiel eingreift, was so auch nicht geht. Das muss man klar sagen", schimpfte Leitl.