Last-Minute-Frust zum Jahresende: Hertha gibt in letzter Sekunde Sieg aus der Hand

Berlin - Oh Mann, Hertha ! Die Berliner haben die geforderten 30 Punkte zum Jahresende verfehlt. In letzter Sekunde gaben zehn Herthaner beim 1:1 gegen Arminia Bielefeld den Sieg noch aus der Hand. Der Schuldige war schnell ausgemacht: der Schiedsrichter.

Toni Leistner (35) hielt in der ersten Halbzeit den Laden hinten dicht. © Andreas Gora/dpa

Jarno Wienefeld schickte in der Schlussphase Toni Leistner mit Rot vom Feld. Eine strittige Entscheidung, war es doch eher ein leichter Rempler. Die sechsminütige Nachspielzeit überstanden zehn Berliner dann nicht mehr.

Eingeleitet von Luca Schuler gehörte dem Hauptstadtklub schon nach sechs Minuten die erste Chance. Linus Gechter fasste sich ein Herz, verfehlte mit seinem Distanz-Kracher aber knapp den Kasten.

Das war es dann allerdings auch schon erstmal. Von einem Fußball-Leckerbissen konnte man so nicht sprechen. Die Arminen machten die Räume eng, Hertha fiel nichts ein und musste die nächste Hiobsbotschaft hinnehmen. Für Niklas Kolbe ging es nicht mehr weiter. Schon vor Anpfiff mussten die Hausherren kurzfristig auf Marton Dardai und Hertha-Juwel Kennet Eichhorn verzichten.

Es blieb eine zerfahrene Angelegenheit. Bielefeld konnte mit dem 0:0 weitaus besser leben während sich Hertha weiter unheimlich schwer tat. Dann aber bot sich gleich zweimal die Gelegenheit den Knoten platzen zu lassen.

Erst vergab Luca Schuler nach toller Vorlage von Fabian Reese, dann war es der Kapitän selbst, der plötzlich frei vor Jonas Kersken auftauchte. Da war sie plötzlich, die große Gelegenheit auf 1:0 zu stellen, Kersken aber blieb Sieger.