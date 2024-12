Herthas Leistner spricht Klartext: "Das ist der tiefste Tiefpunkt"

Toni Leistner (34) stellt die Qualitätsfrage. © Soeren Stache/dpa

Sie wenden sich nach der nun schon fünften Heimpleite von der Mannschaft ab. Das gab es seit Monaten bei Hertha BSC nicht mehr. Statt aufbauender Worte ließen sie ihren Frust raus. Es weht ein rauer Wind durch Charlottenburg.

"Das ist der tiefste Tiefpunkt, den wir in dieser Hinrunde haben", sagte Kapitän Toni Leistner (34) in der Mixed Zone. "Das ganze Nette, was wir jetzt irgendwie hatten, das ist jetzt langsam auch mal vorbei. Wir müssen jetzt mal den härteren Ton anwenden und auch mal Tacheles reden."

Die nackten Zahlen sprechen eine eindeutige Sprache: Der Trend zeigt klar nach unten. Aus den jüngsten sieben Spielen holten die Berliner nur einen Sieg.

Von Aufstieg sollte man nicht mehr reden. Stattdessen schlägt der Kapitän Alarm: "Nach dem Sieg in Magdeburg habe ich schon gesagt: Es bringt nichts. Es war sehr eng, aber mittlerweile sollte man vielleicht mal wieder auf die Tabelle schauen, weil es nach unten auch wieder enger wird."