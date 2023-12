Herthas Plan mit Risiko: Erste Halbzeit verschenken, zweite aufdrehen

Pal Dardai (47) hat mit einem mitunter zähen ersten Durchgang in Kaiserslautern gerechnet. © Uwe Anspach/dpa

In den ersten 45 Minuten spielte nur Kaiserslautern, die Gäste aus der Hauptstadt hatten der aggressiven Spielweise und dem Pressing nichts entgegenzusetzen. Oft blieb ihnen nur der lange Schlag - inklusive Ballverlust.

"Es tut mir leid für unsere Fans. Das war ein bisschen Zielfußball", sagte Pal Dardai (47) auf der Pressekonferenz. "Die erste Halbzeit war gar nix, ich glaube, wir haben nicht mal einen Torschuss hinbekommen. Aber wir haben das eingeplant."

Weil nur drei Tage zwischen dem Pokalfight und dem Auswärtsspiel bei den Roten Teufeln, bei der die Anreise auch nicht nach Plan verlief, lagen, setzte der Ungar auf Rotation. Er ließ unter anderem Fabian Reese (26) und Torjäger Haris Tabakovic (29) draußen.

Ohne das Traumduo und 120 Minuten Pokalminuten in den Knochen ging so gut wie gar nichts. Laut werden musste Dardai in der Kabine allerdings nicht. Dass der erste Durchgang zäh werden dürfte, war einkalkuliert, nur so harmlos hat er sein Team nicht erwartet.