So Will Hertha BSC seinen Superstar Fabian Reese an sich binden

Demnach will man "Fabis" aktuell bis 2028 gültigen Vertrag vorzeitig verlängern - natürlich zu besseren Bezügen und mit deutlich verlängerter Laufzeit. Das ist aber noch nicht alles, denn die Berliner sollen ihm auch noch eine Funktion im Klub nach seinem Karriere-Ende in Aussicht gestellt haben.

Ob der Hauptstadtklub in der nächsten Saison einen weiteren Anlauf nehmen kann, hängt wohl auch von Reeses Entscheidung im Sommer ab: Wählt er den "leichten Weg" und unterschreibt bei einem Bundesligisten, denn für den Flügelflitzer werden sicherlich einige Angebote ins Haus flattern, oder bleibt er dem Klub treu?

Diesen Traum wollte sich der 27-Jährige eigentlich mit seinem Wechsel an die Spree erfüllen und auch die Blau-Weißen lechzen nach erstklassigem Fußball. Bislang ist es aber ein Traum geblieben, denn nach dem Abstieg sind beide Spielzeiten in der 2. Bundesliga enttäuschend verlaufen.

Wirbeln Michaël Cuisance (25, r.) und Fabian Reese auch in der nächsten Saison noch gemeinsam durch die 2. Bundesliga? © Roland Weihrauch/dpa

Ob er sich darauf einlässt? Im November wird Reese 28 Jahre alt. Wenn er also noch auf hohem Niveau im Oberhaus mitmischen will, müsste der Aufstieg wohl spätestens in der kommenden Saison gelingen, sonst müsste er sich seinen Traum wohl doch bei einem anderen Verein erfüllen.

Allerdings betont Reese immer wieder, dass er sich in der Hauptstadt und bei der Hertha sehr wohlfühlt. Stimmungsmäßig können nicht viele Bundesligisten mit dem Olympiastadion mithalten und bei den Spree-Athenern ist er Publikumsliebling, Superstar und Anführer - bei einem neuen Klub müsste er sich wohl erst einmal hinten anstellen.

"Fabi weiß, was er in Berlin hat", betonte Teamkollege Michaël Cuisance (25) nach dem 1:0-Sieg gegen Greuther Fürth. Der Franzose verlängerte zuvor seinen Vertrag beim Berliner Sport Club seinerseits bis 2029.

Dafür entschied sich der 25-Jährige gegen ein Angebot von den Young Boys aus Bern, mit denen er, Stand der Dinge, sogar am europäischen Wettbewerb teilnehmen könnte und sendete ein deutliches Zeichen ... auch in Richtung Fabian Reese.