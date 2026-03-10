Herthas Power-Bank: Worüber sich Leitl bei Last-Minute-Winkler am meisten freute

Berlin - Das nennt man wohl ein glückliches Händchen. In Münster gelang Hertha BSC tief in der Nachspielzeit doch noch der Lucky Punch zum 2:1 , weil Stefan Leitl (48) den Sieg eingewechselt hat.

Marten Winkler (23) ist mit seinem Siegtreffer der König der Lüfte. © Bernd Thissen/dpa

Marten Winkler (23) konnte seine Schnelligkeit ausspielen, flitzte fast über den ganzen Platz und schloss ganz genau ab. Der Siegtreffer in der 93. Minute, eingeleitet ebenfalls von einem Einwechselspieler.

Boris Lum (18) fing erst den Ball ab, leitete ihn dann sofort weiter auf Winkler, der dann den Turbo zündete.

Schon in Nürnberg (2:1) brachten die Einwechslungen den benötigten frischen Wind. Auch da kam Winkler von der Bank, belebte mit seinem Tempo das Spiel.

Am Samstag werden seine Qualitäten von Anfang an gefragt sein. Fabian Reese (28) sah seine fünfte Gelbe Karte. Der Kapitän muss gegen Bochum zugucken.

Beinah wäre das auch dem Matchwinner passiert. Beim Torjubel griff Winkler schon an sein Trikot, bereit, es auszuziehen, entschied sich aber doch noch um. "Ich habe geguckt, was Matte Winkler macht und war froh, dass er das Trikot nicht ausgezogen hat", scherzte Stefan Leitl (48) bei Sky über sein Fehlen in der Jubeltraube.