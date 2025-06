Nach Ende von Nike: Sieht so das neue Trikot von Hertha BSC aus?

Alles in Kürze

Hertha BSC wird ab der kommenden Saison vom britischen Sportartikelhersteller Castore ausgerüstet. © Christoph Gollnow/dpa

Denn nach mehr als einem Vierteljahrhundert beenden die Berliner ihre Zusammenarbeit mit Nike und werden ab sofort vom britischen Sportartikelhersteller Castore ausgerüstet, der in Deutschland bislang mit Bayer Leverkusen zusammengearbeitet hat.

Aus diesem Grund ist auch noch kein Trikot für die kommende Spielzeit vorgestellt worden, denn der Vertrag mit dem US-Giganten endet offiziell erst am Ende der laufenden Saison, also am 30. Juni 2025.

Und doch ist jetzt ein erster Leak des neuen Jerseys aufgetaucht, und zwar nicht auf einer der dafür bekannten Internet-Plattformen wie "Footy Headlines" oder dem deutschen Ableger "Nur Fußball", sondern als riesiges Wandgemälde mitten in Berlin-Kreuzberg.

Fotos des sogenannten Murals von einer Hauswand in der Skalitzer Straße sind bei der Plattform X veröffentlicht worden, und auch wenn das Kunstwerk noch eingerüstet ist, sind schon einige Details gut erkennbar.