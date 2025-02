Kann Hertha BSC mit Stefan Leitl endlich den (Heim-)Schalter umlegen?

Berlin - Stefan Leitl (47) steht als neuer Trainer von Hertha BSC gleich vor seinem Heimdebüt im Olympiastadion, das in der laufenden Spielzeit nicht gerade als Festung bekannt ist.

Dürfen die Hertha-Fans am Freitag endlich wieder einen Heimsieg ihrer Lieblinge feiern? © Andreas Gora/dpa

Zuletzt lief es für die Alte Dame freilich auch in der Fremde bei den Pleiten in Regensburg und Düsseldorf nicht sonderlich gut. Dennoch sticht die eklatante Heimschwäche hervor.

Lediglich zwei Partien konnten die Berliner im eigenen Wohnzimmer für sich entscheiden, belegen mit läppischen sieben Punkten aus zehn Spielen den letzten Platz in der Heimtabelle der 2. Bundesliga.

Diese Schwachstelle muss Leitl umgehend schließen, damit der Hauptstadtklub nicht noch weiter abrutscht. Schließlich ist die Relegation zur 3. Liga zurzeit mit nur fünf Punkten gefährlich nahe gerückt.

Aber wie will der neue Coach dieses Kunststück vollbringen, das seinem Vorgänger Cristian Fiél (44) zuletzt Mitte Oktober in der Liga gelungen ist?

"Mit einem guten Plan, den wir versucht haben, uns in den Tagen zu erarbeiten", kündigte Leitl bei der Pressekonferenz vor dem Duell am Freitag (18.30 Uhr/Sky) an.