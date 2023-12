Keine Zukunft mehr in Berlin? Herthas vergessene Stars

Myziane Maolida (24) ist für Pal Dardai der "faulste Spieler", die er je gesehen hat. © Soeren Stache/dpa

Myziane Maolida

Bei ihm ist die Situation eindeutig: Hertha will Myziane Maolida (24) lieber heute als morgen loswerden. Das hat Pal Dardai (47) zuletzt mehr als deutlich klargemacht: "Er war so faul, wie ich es von wenigen Spielern in meinem Leben gesehen habe", so der Ungar. "Er soll einen Verein finden, wo er auch spielen kann und auch so schnell wie möglich weg von uns."

Spielpraxis bekommt der Neu-Nationalspieler der Komoren ohnehin nur noch in der Regionalliga. Dort ließ der Flügelflitzer sein Können aufblitzen, erzielte drei Tore in zehn Spielen (zwei Vorlagen). Jetzt hofft Hertha nach der geplatzten Leihe zu Ankaragücü auf einen neuen Anlauf.

Kelian Nsona

Er ist Herthas größter Pechvogel! Im Januar 2022 lockte Fredi Bobic (51) den Franzosen nach Berlin, obwohl Kelian Nsona (21) mit einem Kreuzbandriss ausfiel. Im Sommer 2022 wollte der Flügelflitzer zeigen, was in ihm steckt, doch nach einem Schlag aufs Knie musste er schon wieder unters Messer. Erneut fiel Nsona aus - bis Anfang September.