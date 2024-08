Knallt es erneut? Hertha beim Hochrisikospiel in Rostock gefordert

Berlin - Das letzte Aufeinandertreffen ist gar nicht so lange her. Im April schoss Hertha BSC Hansa Rostock mit 4:0 aus dem Olympiastadion . Jetzt kommt es zum Wiedersehen (15.30 Uhr/Sky) - sieben Jahre nach dem Pokal-Skandalspiel.

Das Spiel musste wegen der Ausschreitungen unterbrochen werden. © Axel Heimken/dpa

2017 mühten sich die Berliner mit 2:0 in die zweite Runde. Die Torschützen: Mitchell Weiser (30) und Vedad Ibisevic (40).

An das Spiel an sich dürften sich die wenigsten erinnern, an die Ausschreitungen schon. Die Partie stand gar vor dem Abbruch.

Nach rund 76 Minuten schickte Schiedsrichter Robert Hartmann beide Mannschaften in die Kabinen. Hansa-Fans hatten zuvor ein gestohlenes Ostkurven-Banner in ihrer Kurve präsentiert.

Die mitgereisten Hertha-Fans wiederum antworteten mit jeder Menge Pyro und Böller, die auf dem Spielfeld landeten, während die Rostock-Chaoten das Banner demonstrativ verbrannten. Erst nach 15 Minuten konnte wieder weitergespielt werden. Schon zuvor musste die Partie unterbrochen werden, als Hertha-Fans Feuerwerkskörper zündeten. Ein Geschoss landete gar im Rostock-Block.

"Normalerweise freut man sich nach einem Auswärtssieg im Pokal. Diese Freude will sich bei mir nicht einstellen, weil wir viele unschöne Szenen gesehen haben. Das will niemand bei einem Fußballspiel sehen", sagte der damalige Hertha-Manager Michael Preetz in der ARD.