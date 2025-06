Unverhoffter Geldsegen: Geht Hertha jetzt shoppen?

Krzysztof Piatek (29) wurde bei Hertha nie glücklich, sorgt jetzt aber noch für einen Geldsegen. © Michael Sohn/POOL AP/dpa

Rund zehn Millionen Euro soll Basaksehir für den Goalgetter bekommen. Dank einer cleveren Klausel verdient aber auch der klamme Zweitligist mit.

Wie der Kicker bereits Mitte Mai berichtete, soll sich die Alte Dame eine Weiterverkaufsklausel in Höhe von 20 Prozent gesichert haben. Heißt: Hertha BSC bekommt zwei Millionen Euro.

Bei seinem Wechsel im Winter 2020 überwies der Hauptstadt-Klub einst sogar 24 Millionen Euro an den AC Milan. Bis heute ist er der zweitteuerste Transfer der Vereinsgeschichte. Nur Lucas Tousart (28) kostete noch mehr (25 Millionen Euro).

Der Pistolero stellte sich schnell als extrem teures Missverständnis heraus. In Berlin hat er nie so wirklich funktioniert, erzielte nur 13 Tore in 58 Spielen. Nach dem Abstieg sah man sich gar gezwungen den Torjäger zu verschenken. Hertha konnte sich in der 2. Liga schlicht das Gehalt nicht mehr leisten.

In der Türkei aber fand er seinen Torriecher wieder, erzielte in zwei Jahren immerhin 38 Treffer. Davon profitiert nun auch Hertha. Gehen die Berliner jetzt dank der Piatek-Millionen shoppen?