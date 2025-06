Nächster Hertha-Hammer: Geht's der Alten Dame jetzt an die Wäsche?

Berlin - Hertha BSC hat erst kürzlich von der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Lizenz für die 2. Bundesliga erteilt bekommen, da bahnt sich schon der nächste Hammer an und der ist nicht nur wörtlich zu nehmen, denn der Verein kommt offenbar tatsächlich unter den Hammer.

Durch die Pleite von Josh Wanders (55, M.) Investmentgesellschaft 777 Partners, hier im Bild mit dem verstorbenen Hertha-Präsidenten Kay Bernstein (†43, l.) und dem ehemaligen Geschäftsführer Thomas E. Herrich (61), kommen die Hertha-Anteile unter den Hammer. (Archivfoto) © Andreas Gora/dpa

Zumindest die 78,8 Prozent der Hertha-Anteile, die einst der bankrotten Investmentgesellschaft 777 Partners gehörten. Die sollen nämlich bereits am heutigen Freitag in New York City versteigert werden, wie das norwegische Investigativ-Portal Josimarfootball berichtete.

Um 10 Uhr Ortszeit soll die Auktion in den Büroräumen der renommierten Anwaltskanzlei Cadwalader, Wickersham & Taft LLP im Big Apple über die Bühne gehen. Qualifizierte Gebote können aber auch via Zoom abgegeben werden.

Nach der Pleite von 777 Partners hatte zunächst die New Yorker Versicherungsgesellschaft Advantage Capital Holdings LLC (A-CAP) das Sagen bei den Fußball-Partnern von 777 übernommen, aber auch diesem Unternehmen drohen jetzt Klagen wegen Betrugs und Geldwäsche.

Dennoch kommt diese kurzfristige Versteigerung der Anteile offenbar auch für die Verantwortlichen bei der Alten Dame überraschend. Präsident Fabian Drescher (42) hatte bei der Mitgliederversammlung Ende Mai noch verkündet, dass es keine Signale für eine kurzfristige Veräußerung der Anteile gebe.