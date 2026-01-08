Legt Hertha auf dem Transfermarkt noch mal nach? Jetzt spricht Görlich

Lagos (Portugal) - Die 100 Tage hat er schon voll. Seit Dr. Peter Görlich am 1. September offiziell vorgestellt wurde, schaut der Hertha-Boss ganz genau hin. Im Trainingslager in Portugal kann das dann auch mal ein Blick auf den Bildschirm sein. Dort, wo die Leistungsdaten übertragen werden.

Hertha-Boss Peter Görlich (58,r.) auf der Mitgliederversammlung mit Sportdirektor Benjamin Weber. © Matthias Koch/Sportfoto Matthias Koch./dpa

"Ich wollte auch mal was Schönes sehen. Und die Werte waren schön, die da drauf waren", erklärte Görlich scherzhaft in einer Medienrunde. "Das hängt vielleicht ein bisschen mit meiner Sozialisation zusammen, da ich das auch mal studiert habe. Ich kann die vielleicht auch relativ schnell dann wieder interpretieren - nicht so tief wie unsere Spezialisten mit Kuchno und Vieth, aber da tauschen wir uns aus."

Bei der Mitgliederversammlung im November sprach Görlich noch von "Lust auf Leistung". Die erlebt der Sportwissenschaftler auch "brutal viel".

Große Hoffnungen auf einen Winter-Transfer sollten sich die Hertha-Fans aber eher nicht machen. Zug um Zug gelte weiterhin. "Wir wissen, wo wir herkommen. Wir wissen, welche Aufgaben wir vor der Brust haben. Und da müssen wir vernünftig sein."

Mit Bilal Hussein (25) hat Hertha den ersten Ladenhüter abgeben können. Der Schwede kehrt in seine Heimat zurück. Doch selbst, wenn Uru-Kante Agustin Rogel (28) den Klub verlassen sollte, heißt das nicht, dass die Berliner nochmal nachlegen. "Wir vertrauen diesem Kader. Das ist ein wirklich sehr guter Kader. Wir sehen jetzt keinen großartigen Handlungsspielraum."