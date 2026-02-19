Ex-Hertha-Flop mischt Champions League eiskalt auf

Berlin - Für Hertha BSC war er offenbar nicht gut genug - jetzt sorgt der einstige Transfer-Flop mit seinem neuen Team für jede Menge Wirbel in der Champions League .

Fredrik Björkan (27) hat nur zehn Pflichtspiele für Hertha BSC absolviert. © RONNY HARTMANN / AFP

Erinnert Ihr Euch noch an Fredrik Björkan (27)? Der Linksverteidiger wechselte im Januar 2022 ablösefrei mit einigen Vorschusslorbeeren aus Norwegen zum Hauptstadtklub.

Mit seinem Verein FK Bodø/Glimt spielte er sogar in der Conference League und sollte die dringend benötigte Verstärkung in der Hintermannschaft der Berliner werden - er wurde es nie.

Schon sein Einstieg verlief äußerst unglücklich, denn unmittelbar nach seiner Ankunft wurde der heute 27-Jährige von einer Corona-Infektion zurückgeworfen. Insgesamt absolvierte Björkan nur zehn Pflichtspiele für die Alte Dame - in der Regel Kurzeinsätze.

Und obwohl die Blau-Weißen in der Relegation den Klassenerhalt in der Bundesliga sicherten, war die Zeit für den norwegischen Nationalspieler in Berlin schon wieder vorüber.

Im Sommer wurde er zunächst an Feyenoord Rotterdam verliehen, bevor im Januar 2023 die ablösefreie Rückkehr zu seinem Jugendklub erfolgte.