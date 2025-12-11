Leitl legt sich fest: Startelf-Garantie für diesen Hertha-Star
Berlin - Er ist wieder da! Gegen Magdeburg endete nicht nur die Siegesserie, sondern auch die Zu-Null-Serie. Nach über 550 Minuten musste Tjark Ernst (22) nach dem Schönheitsfehler bei der Pokal-Gala dann auch in der Liga wieder hinter sich greifen, was er lautstark kommentierte: "Ihr seid so doof, ihr seid so doof", schimpfte er aufgrund der kollektiven Schlafmützigkeit unmittelbar vor dem Gegentor.
Hertha BSC war in diesem Spiel nach den intensiven Wochen nicht ganz auf der Höhe, was auch an der neu formierten Abwehrreihe liegen könnte. Das Innenverteidiger-Pärchen bildete erstmals in dieser Saison Linus Gechter (21) und Neuzugang Niklas Kolbe (27), auf den Außen verteidigten Michal Karbownik (24) und Vorzeigekämpfer Deyovaisio Zeefuik (27).
Klar ist: Diese Konstellation wird es am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Fürth nicht geben. Marton Dardai (23) meldet sich nach seinem Schlag im Pokalspiel zurück. Vom Trainer gab es prompt eine Einsatzgarantie: "Marton ist absolut gesetzt. Ich bin sehr froh, dass er wieder zurück ist. Niklas (Kolbe, Anm.d.Red.) hat es als Vertretung wirklich gut gemacht, aber Marton ist Marton", so Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz.
Zu Beginn der Saison steckte der ungarische Nationalspieler noch im Leistungstief, daraus aber hat er sich längst herausgekämpft. Der 23-Jährige ist ein absoluter Stabilisator der Abwehr. Seine Entwicklung ist beeindruckend.
"Ihr habt es in den letzten Wochen gesehen, mit welcher Intensität, Kampfstärke und Ruhe in der Spieleröffnung Marton gespielt hat. Das ist ein fantastischer Spieler, von dem ich, seit ich hier bin, total überzeugt bin", lobte der Übungsleiter. "Er ist für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga."
Hertha BSC vor Fürth gewarnt: "Sie brauchen Punkte"
Das Eigengewächs soll dabei helfen, dass Hertha in Fürth wieder in die (Sieges-)Spur kommt. Dass die Kleeblätter erst kürzlich den Trainer gewechselt haben, macht es für die Alte Dame jedoch nicht gerade leichter. "Die Marschroute ist klar: Sie brauchen Punkte. Dementsprechend werden sie auftreten."
Gutes Omen: Beim letzten Aufeinandertreffen mit einem Leitl-Ex-Klub siegte Hertha mit 3:0 in Hannover. Jetzt soll der nächste Dreier beim Ex folgen, den Leitl einst in die Bundesliga führte: "Wir müssen jedes Spiel in dieser Liga am Peak spielen, um zu gewinnen. Wenn wir das Momentum auf unserer Seite haben, werden wir gewinnen."
Titelfoto: Andreas Gora/dpa