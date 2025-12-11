Leitl legt sich fest: Startelf-Garantie für diesen Hertha-Star

Berlin - Er ist wieder da! Gegen Magdeburg endete nicht nur die Siegesserie , sondern auch die Zu-Null-Serie. Nach über 550 Minuten musste Tjark Ernst (22) nach dem Schönheitsfehler bei der Pokal-Gala dann auch in der Liga wieder hinter sich greifen, was er lautstark kommentierte: "Ihr seid so doof, ihr seid so doof", schimpfte er aufgrund der kollektiven Schlafmützigkeit unmittelbar vor dem Gegentor.

Stefan Leitl (48, 2.v.l.) adelt auf der Pressekonferenz Marton Dardai (23. M) © Andreas Gora/dpa

Hertha BSC war in diesem Spiel nach den intensiven Wochen nicht ganz auf der Höhe, was auch an der neu formierten Abwehrreihe liegen könnte. Das Innenverteidiger-Pärchen bildete erstmals in dieser Saison Linus Gechter (21) und Neuzugang Niklas Kolbe (27), auf den Außen verteidigten Michal Karbownik (24) und Vorzeigekämpfer Deyovaisio Zeefuik (27).

Klar ist: Diese Konstellation wird es am Freitag (18.30 Uhr/Sky) in Fürth nicht geben. Marton Dardai (23) meldet sich nach seinem Schlag im Pokalspiel zurück. Vom Trainer gab es prompt eine Einsatzgarantie: "Marton ist absolut gesetzt. Ich bin sehr froh, dass er wieder zurück ist. Niklas (Kolbe, Anm.d.Red.) hat es als Vertretung wirklich gut gemacht, aber Marton ist Marton", so Stefan Leitl (48) auf der Pressekonferenz.

Zu Beginn der Saison steckte der ungarische Nationalspieler noch im Leistungstief, daraus aber hat er sich längst herausgekämpft. Der 23-Jährige ist ein absoluter Stabilisator der Abwehr. Seine Entwicklung ist beeindruckend.

"Ihr habt es in den letzten Wochen gesehen, mit welcher Intensität, Kampfstärke und Ruhe in der Spieleröffnung Marton gespielt hat. Das ist ein fantastischer Spieler, von dem ich, seit ich hier bin, total überzeugt bin", lobte der Übungsleiter. "Er ist für mich einer der besten Innenverteidiger der Liga."