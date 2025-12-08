Herthas Siegesserie gerissen: "Fühlt sich richtig schei*e an"

Hertha-Coach Stefan Leitl (48) hat seinem Frust nach der Heim-Pleite gegen Magdeburg freien Lauf gelassen. © Andreas Gora/dpa

"Wir haben verloren heute, fühlt sich richtig schei*e an", fand Stefan Leitl (48) nach dem Abpfiff deutliche Worte am Sky-Mikrofon.

Dabei ging es dem Hertha-Coach aber gar nicht um die Siegesserie und den Vereinsrekord, der seit 1981 besteht und mit dem achten Sieg in Folge eingestellt worden wäre.

"Mich interessieren Serien nicht, sondern ich will, dass wir erfolgreich Fußball spielen", stellte er angefressen klar und betonte: "Wir haben richtig schlecht gespielt!"

Dabei hätte alles ganz anders kommen können, wenn Fabian Reese (28) in der zweiten Minute den Ball richtig getroffen und die Hausherren in Führung gebracht hätte.

"Das sind Dinger, die musst Du verwerten", konstatierte Leitl frustriert. Sein Kapitän war nach feinem Dribbling von Michael Cuisance (26) nicht in der Lage, die Kugel aus kürzester Entfernung über die Linie zu drücken.