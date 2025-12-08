Hertha-Pleite nur ein Warnschuss oder doch mehr? "Spitzen-Mannschaften passiert sowas nicht"

Jetzt ist es passiert. Hertha BSC hat nach Wochen mal wieder verloren und ließ vieles vermissen. Ein Warnschuss zur rechten Zeit?

Von Johannes Kohlstedt

Berlin - Hertha kann also doch noch verlieren! Sieben Pflichtspiele schwebten die Berliner auf einer Erfolgswelle. Egal wer kam, am Ende hieß der Sieger Hertha BSC. Am Sonntag aber riss die Siegesserie. Ausgerechnet gegen den Tabellenletzten. Völlig verdient musste sich die Alte Dame mit 0:2 Magdeburg geschlagen geben.

Enttäuscht nimmt Jon Dagur Thorsteinsson (26, r.) die erste Niederlage seit Wochen zur Kenntnis. © Andreas Gora/dpa Von der Hertha, die am Dienstag Kaiserslautern mit 6:1 überrollte, war nichts zu sehen: Viel zu zaghaft und fehlerhaft agierten die Hausherren. Auch die zwei Gegentore waren maximal unnötig. Erst ließ sich die Hintermannschaft bei einer kurz ausgeführten Ecke überrumpeln, dann verlor Michal Karbownik (24) am eigenen Strafraum den Ball. "Dass wir den Gegner in der zweiten Halbzeit zu so leichten Gegentoren einladen, darf uns niemals passieren", bemängelte Keeper Tjark Ernst (22). "Spitzen-Mannschaften passiert sowas nicht. Uns ist es heute passiert. Das ist extrem ärgerlich. Wir sollten daran arbeiten, dass es uns nicht nochmal passiert." Hertha BSC Herthas Siegesserie gerissen: "Fühlt sich richtig schei*e an" Vor allem das erste Gegentor ärgerte den Torhüter maßlos - und nicht weil die Zu-Null-Serie nach über 550 Minuten endete, sondern die Vordermänner, obwohl vorher angesprochen, bei der Ecke kollektiv pennten. "Ihr seid so doof, ihr seid so doof", schimpfte der Keeper auf dem Platz.

Das war die dickste Chance: Linus Gecher (21, l.) scheitert erst am Keeper, dann am Pfosten. © Andreas Gora/dpa

Hertha-Trainer Stefan Leitl ärgert sich über fehlende Cleverness