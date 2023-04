Magath glaubt noch ans Hertha-Wunder: "Gegen Bayern gewinnt doch fast jeder"

Berlin - Der Tenor war eindeutig: Das war's! Hertha BSC hat die Rückkehr von Pal Dardai (47) gehörig in den Sand gesetzt, ließ sich von Marvin Ducksch (29) abschießen . Dabei war alles angerichtet: der Retter zurück auf der Trainerbank, ausverkauftes Haus, perfektes Fußballwetter und ein Gegner, der selbst sechs Spiele auf einen Sieg gewartet hat.

Felix Magath (69, r.) hielt mit Hertha BSC gegen seinen HSV die Klasse. Er meint: Die Berliner brauchen unbedingt einen Sieg, dann wächst der Glaube wieder. © Andreas Gora/dpa, Soeren Stache/dpa

Die Alte Dame aber stand sich mal wieder selbst im Weg, gab vor allem in Halbzeit eins ein erschreckendes Bild ab. Eine Woche nach dem Schalke-Debakel verteidigten die Blau-Weißen erneut vogelwild. Schon zur Pause hätte es locker 0:4 stehen können.

"Für mich ist das Kindergarten. Das muss man deutlich sagen", fand Dardai am Tag danach über das Abwehrverhalten deutliche Worte. "Ab nächster Woche gilt hier nur noch taktische Disziplin. Da müssen wir uns tierisch verbessern. Da geht es nicht um irgendwas, sondern ums Überleben."

So mancher Hertha-Fan hat sich angesichts des Zustandes der Mannschaft bereits mit der 2. Liga abgefunden - nicht aber Felix Magath (69). Der Trainerfuchs, der die Berliner vergangenes Jahr in einer ähnlichen Situation gerettet hat, weiß, was der Hauptstadtklub jetzt braucht: einen Sieg!

"Wenn man das nächste Spiel gewinnt, dann sieht die Welt wieder anders aus", so Magath am Sonntag im Doppelpass. Den Hinweis, dass Hertha definitiv nicht bei Bayern München gewinnen werde, ließ er nicht gelten: "Ja, warum? Gegen Bayern gewinnt doch fast jeder", hatte er die Lacher auf seiner Seite.