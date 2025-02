Nächster Abwehr-Schock bei Hertha: Saison-Aus für Brooks?

John Anthony Brooks wird diese Saison wohl kein Spiel mehr bestreiten. © Imago/Juergen Engler nordphoto GmbH

Seit nun schon sechs Monaten ist er bei der Auflistung der Ausfälle auf der Pressekonferenz Dauergast. Daran wird sich wohl auch nichts mehr ändern. Wie die Bild-Zeitung berichtet, ist die Saison für den Innenverteidiger gelaufen.

Bitter: Brooks wird dann wohl keine einzige Sekunde auf dem Feld gestanden haben. Sein Comeback bei Hertha BSC muss bis nächste Saison warten.

Anfang September bekam er beim öffentlichen Training den Ball offenbar derart unglücklich an den Fuß, dass dieser unnatürlich ab stand. Schreiend ging der 32-Jährige zu Boden, schaute geschockt seinen völlig verdrehten Fuß an, ehe es per Golfcart in die Kabine ging.

"Jay Brooks hat sich am Montag im Training eine Verletzung des Sprunggelenks zugezogen. Wir müssen in den kommenden Wochen vorerst auf ihn verzichten", teilte Hertha damals mit.

Daraus sind inzwischen Monate geworden, weitere werden wohl folgen. Von einer Rückkehr auf den Trainingsplatz scheint Brooks, der sich konservativ behandeln ließ, weit entfernt. Der Ex-Hoffenheimer befindet sich noch in der Reha.