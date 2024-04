Neuer Sechser im Visier: Bedient sich Hertha beim Ligakonkurrenten?

Hannovers Enzo Leopold (23) soll das Interesse von Hertha BSC geweckt haben. © Jörg Halisch/dpa

Lediglich Pascal Klemens (18) ist gesetzt, erwischte aber wie Nebenmann Jeremy Dudziak (28) am Samstagabend keinen guten Tag. "Die erste Halbzeit war nicht okay von uns. Nach 20 Minuten haben wir gesagt, eigentlich müssen wir beide Sechser auswechseln", kritisierte Pal Dardai.

Da aber weder Winter-Neuzugang Aymen Barkok (26), Andreas Bouchalakis (30), noch Bilal Hussein (23) die erhofften Verstärkungen sind, wird Hertha BSC im Sommer im zentralen Mittelfeld nachlegen müssen.

Laut Bild sind die Blau-Weißen auch schon fündig geworden. Demnach soll Hannovers Enzo Leopold (23) ganz oben auf der Wunschliste stehen.

Der 23-Jährige hat sich in Niedersachsen seit seinem Wechsel vor zwei Jahren prächtig entwickelt. Er ist in der Zentrale gesetzt, erzielte in dieser Saison zwei Tore und bereitete vier Treffer vor.