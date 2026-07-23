Lieber Wolfsburg statt Bundesliga: Wie Reese seinen umstrittenen Hertha-Abgang erklärt

Fabian Reese (28) war bei Hertha BSC jahrelang DER Unterschiedsspieler. © JOHN MACDOUGALL / AFP

Hätten die Anhänger einen Wechsel in die Beletage noch nachvollziehen können, war die Enttäuschung in diesem Fall entsprechend groß. Sie entlud sich vor allem auf seiner Instagramseite, wo der 28-Jährige die im Stadion verkündete Vertragsverlängerung noch gepinnt hatte, aber auch bei seiner Verlobten.

"Wo sehr viel Unterstützung ist, ist natürlich auch eine Enttäuschung da, die ich verstehen kann. Nichtsdestotrotz gehören zu so einem Wechsel auch zwei Entscheidungsträger", so Reese bei Sky. "Natürlich nimmt es einen sehr mit, nach so drei wundervollen Jahren diesen Unmut entgegengebracht zu bekommen. Aber da muss ich durch. Ich wachse daran als Mensch und solange es sachlich ist, ist es in Ordnung."

Der größte Kritikpunkt: Statt sich den von ihm oft erwähnten Traum von der Bundesliga zu erfüllen, ging Reese lieber zu einem Absteiger.

Dabei hätte er tatsächlich eine Liga höher spielen können, wie er selbst zugibt: "Das ist eine berechtigte Frage. Ich hatte einige andere Möglichkeiten - auch in der Bundesliga. Für mich war wichtig: die Art und Weise, wo steht der Verein, was ist der Plan mit mir als Spieler? Welcher Trainer ist da? Wie ist meine Rolle in dem Verein und wo möchte der Verein die nächsten Jahre hin? Und vor allem, wie möchte der Verein dahin kommen?"

Da habe ihn Wolfsburg durch alle Gremien komplett abgeholt und am Ende überzeugt, begründet der Flügelflitzer seinen Wechsel.