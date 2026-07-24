Erster Neuzugang in Sicht: Holt Hertha BSC dribbelstarken Flitzer aus England?

Berlin - Hertha BSC könnte nach langen Wochen des Wartens endlich auf dem Transfermarkt aktiv werden und dabei ausgerechnet in England fündig geworden sein.

Wird Oluwaseun Adewumi (21) der langersehnte erste Neuzugang für Hertha BSC? © IMAGO / Belga

Nach Informationen von Bild soll Oluwaseun Adewumi auf dem Sprung nach Berlin sein. Dass der 21-Jährige noch im Trainingslager aufschlägt, ist vermutlich aber eher unwahrscheinlich, außer der österreichische U21-Nationalspieler weilt gerade in seiner Heimat.

Adewumi steht zurzeit beim Premier-League-Absteiger FC Burnley unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Cercle Brügge ausgeliehen. Für die Belgier bestritt er 33 Pflichtspiele, in denen er sechsmal ins Schwarze traf.

Der offensive Mittelfeldspieler könnte mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke dem Angriffsspiel der Hertha neues Leben einhauchen. Zudem ist er flexibel einsetzbar, kann auch im Sturmzentrum und als hängende Spitze agieren oder auf dem rechten Flügel wirbeln.

Der Rechtsfuß steht noch bis 2028 bei den Engländern unter Vertrag und könnte daher nur auf Leihbasis verpflichtet werden, aber es wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung.

Denn die Alte Dame hat inzwischen quasi eine gesamte Mannschaft in der laufenden Transferperiode abgestoßen - insgesamt sind bis dato zwölf Abgänge zu verzeichnen.