Erster Neuzugang in Sicht: Holt Hertha BSC dribbelstarken Flitzer aus England?
Berlin - Hertha BSC könnte nach langen Wochen des Wartens endlich auf dem Transfermarkt aktiv werden und dabei ausgerechnet in England fündig geworden sein.
Nach Informationen von Bild soll Oluwaseun Adewumi auf dem Sprung nach Berlin sein. Dass der 21-Jährige noch im Trainingslager aufschlägt, ist vermutlich aber eher unwahrscheinlich, außer der österreichische U21-Nationalspieler weilt gerade in seiner Heimat.
Adewumi steht zurzeit beim Premier-League-Absteiger FC Burnley unter Vertrag und war in der vergangenen Saison an Cercle Brügge ausgeliehen. Für die Belgier bestritt er 33 Pflichtspiele, in denen er sechsmal ins Schwarze traf.
Der offensive Mittelfeldspieler könnte mit seinem Tempo und seiner Dribbelstärke dem Angriffsspiel der Hertha neues Leben einhauchen. Zudem ist er flexibel einsetzbar, kann auch im Sturmzentrum und als hängende Spitze agieren oder auf dem rechten Flügel wirbeln.
Der Rechtsfuß steht noch bis 2028 bei den Engländern unter Vertrag und könnte daher nur auf Leihbasis verpflichtet werden, aber es wäre ein erster Schritt in die richtige Richtung.
Denn die Alte Dame hat inzwischen quasi eine gesamte Mannschaft in der laufenden Transferperiode abgestoßen - insgesamt sind bis dato zwölf Abgänge zu verzeichnen.
Hertha BSC hat im Sommer viele Leistungsträger abgegeben
Neben vielen ablösefreien Abschieden - auch durch auslaufende Verträge - konnten die Blau-Weißen immerhin 25,5 Millionen Euro durch Spielerverkäufe einnehmen.
Dadurch verloren sie aber auch Leistungsträger wie Kennet Eichhorn (16), Fabian Reese (28), Tjark Ernst (23) oder Michael Cuisance (26). Generell ist der Kader dadurch ziemlich ausgedünnt und mit Nachwuchstalenten aufgefüllt worden.
Das entspricht natürlich voll und ganz dem propagierten Berliner Weg, lässt aber auch Zweifel an der Qualität des Kaders aufkommen. Schließlich können sich die Spree-Athener nicht darauf verlassen, dass sich jede Saison ein neuer Eichhorn ins Rampenlicht spielt, auch wenn Hertha bundesweit für die Talentschmiede bekannt ist und geschätzt wird.
Bis zum Start in der 2. Bundesliga bleiben nur noch exakt zwei Wochen, um die Mannschaft noch punktuell zu verstärken. Oluwaseun Adewumi könnte jetzt den Anfang machen, aber besonders wichtig wäre noch ein zuverlässiger Knipser.
Das Interesse an Gustaf Nilsson (29) soll weiterhin bestehen - den schwedischen WM-Fahrer vom Berliner Weg zu überzeugen, wird in der aktuellen Situation aber wohl kein leichtes Unterfangen.
Titelfoto: IMAGO / Belga