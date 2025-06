Nicht nur Leihspieler betroffen: Wer noch bei Hertha auf der Streichliste steht

Alles in Kürze

Mit Ibrahim Maza (19, M) und Florian Niederlechner (34, l.) hat Hertha in der Offensive an Qualität verloren. © Soeren Stache/dpa

Im Visier haben die Berliner dabei vor allem die Leihspieler Agustin Rogel (27), Kelian Nsona (23), Robert Kwasigroch (20) und Bradley Ibrahim (20).

Doch bevor das Quartett zum Ladenhüter wird, könnten noch andere Hertha-Stars die Alte Dame verlassen. Dabei sind der Bild zufolge auch überraschende Namen dabei.

Dass beispielsweise Palko Dardai (26) Abschiedsgedanken in sich trägt (wird mit dem KSC in Verbindung gebracht), ist längst kein Geheimnis mehr. Allerdings könnte auch sein jüngerer Bruder Marton Dardai (23) folgen.

Wie schon in den vergangenen Transferperioden wird der Innenverteidiger weiterhin mit einem Wechsel in die Bundesliga (Augsburg und Wolfsburg) in Verbindung gebracht.

Kurios: Vor zwei Jahren schrieb Hertha mit den drei Brüdern Palko, Marton und Bence Dardai (19) - dazu Papa Pal als Trainer - Geschichte. Jetzt könnte das Unvorstellbare passieren: Ein Hertha BSC ohne einen Dardai.